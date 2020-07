Brandweer Houten naar kortsluiting bij bedrijf Houten

HOUTEN - De Houtense brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een brandmelding bij een bedrijf aan de Pelmolen in Houten. In het pand was op de eerste verdieping kortsluiting ontstaan in een apparaat. Medewerkers konden het apparaat zelfs naar buiten brengen waarna de brandweer werd ingeschakeld.

Brandweerlieden hebben het pand onderzocht en geventileerd. Voor zover bekend is er geen brandschade ontstaan aan het kantoorgebouw. (Foto's: Koen Laureij)