Brandweer in Zeist geconfronteerd met onnodige agressie

ZEIST - De brandweer van Zeist is met name in de wijk Kerckebosch diverse malen bekogeld met vuurwerk. Brandweerlieden zijn erg boos over deze acties, en terecht.

De politie was aanwezig maar heeft geen aanhoudingen kunnen verrichten. Jongelui gooiden vuurwerk van grote afstand en maakte zich daarna direct uit de voeten.

Een buurtbewoonster doet een oproep om voor getuigen omdat haar auto door onverlaten in brand is gestoken.

Heeft u wat gezien aangaande beide acties? Bel met de politie. 0900-8844