Brandweer knipt auto open na ongeval Maarssen

MAARSSEN - Op de Ruimteweg in Maarssen is vanmiddag een ongeval gebeurd. Een personenauto raakte op zijn kant op de kruising met de Burgemeester Waverijnweg. Daarbij zijn twee inzittenden bekneld geraakt.



De brandweer heeft het dak van de auto opengeknipt en een traumahelikopter is in de buurt geland. De twee slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onbekend.

Foto's Menno Bausch