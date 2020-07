AMERSFOORT - Op de Barneveldseweg in Amersfoort was een dienstauto van een brandweerman tever weggezakt in de berm. De auto kon op eigen de berm niet meer uit. De ploeg van Amersfoort-Centrum werd opgeroepen om de auto los te komen trekken.

De dienstdoende brandweerman wilde een wandelingetje maken maar dit bleek een stap tever????.

Foto's: W. Harthoorn