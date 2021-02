Brandweer schiet vastgereden ambulance te hulp in Amersfoort

AMERSFOORT - Zaterdagmiddag is een ambulance in Amersfoort vast komen te zitten op een voetbalveld. De bemanning probeerde met behulp van matten en een voertuig met lier los te komen. De lier brak echter af waardoor de brandweer met een hulpverleningsvoertuig werd gealarmeerd om de ambulance los te trekken. De ambulance had ten tijde van het vastzitten en lostrekken geen patiƫnt aan boord.

Foto's Kees van Kooten