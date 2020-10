Brandweer schiet vastgereden ambulance te hulp in Houten

HOUTEN - Een ambulance is door een inschattingsfoutje van de bestuurder vastgelopen op een stoeprand op het Achterom in Houten. Door de modder lukt het niet om de ambulance zonder hulp weg te krijgen, waarop werd besloten de brandweer in te schakelen.

Met zes man sterk hebben de brandweermannen de ambulance voorzien van een sleeptouw waarmee de wagen van de stoep en uit de modder kon worden getrokken. De ambulance raakte niet beschadigd en kon na de redding weer beschikbaar worden gemeld.

De ambulance was onderweg naar een melding. Die melding kon door een andere ambulance worden afgehandeld.

Foto's Koen Laureij