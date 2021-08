Brandweer zet 'Cobra Cutter' in bij containerbrand Houten

HOUTEN - Bij een transportbedrijf in Houten is brand ontstaan in een container met geperst karton. Om de brand te blussen zet de brandweer de zogenaamde Cobra Cutter in. Een soort hoge drukspuit die door metaal en beton kan spuiten.



De container rookt flink, maar er zijn geen vlammen te zien. Wel is het transportbedrijf vanwege de rook ontruimd.



Het bedrijf heeft de container op verzoek van de brandweer enkele meters naar voren getrokken met een vrachtwagen. Daardoor kan de brandweer de container ook aan de achterkant benaderen.



De rook is wel het bedrijf binnen gedrongen, maar gevaar voor branduitbreiding is er nauwelijks geweest. (Foto's: Koen Laureij)