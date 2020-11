Brandweerman in Den Dolder omgekomen bij inzet

DEN DOLDER - Een oogstwaarschijnlijke eenvoudige inzet waar de brandweerkorpsen Den Dolder en Zeist vanmorgen voor op pad gingen. Wateroverlast in een appartementencomplex door een gesprongen leiding. Bij deze inzet is een brandweerman ten val gekomen in een liftschacht en later aan zijn verwondingen overleden.

de verslagenheid is natuurlijk groot onder de betrokkenen. Wij wensen de nabestaanden en alle betrokkenen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Foto's Koen Laureij