Brandweerman in Eemnes crasht op weg naar uitruk

EEMNES - Woensdagmiddag even na 15.30 uur werd er een autobrand gemeld op de Meentweg in Eemnes. De brandweer Eemnes was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat het busje met bouwvakkers gereedschappen deels uitbrandde.

Tijdens de uitruk kreeg brandweer Eemnes een tweede oproep voor een ongeval beknelling op de Noordersingel hoek Vlosseveen. Daar bleek een collega op weg naar de kazerne gecrasht te zijn en op zijn kant te liggen. Hij kwam vanuit de Vlosseveen waar hij opdraaiend op de Noordersingel werd gegrepen door een auto en op zijn kant terecht kwam. De brandweerman en de bestuurster van de tweede auto zijn met onbekende verwondingen met ambulances naar een ziekenhuis overgebracht.

Voor dit ongeval kwam brandweer Laren ter plaatse echter er bleek geen beknelling te zijn. (Foto's: Caspar Huurdeman)