LEUSDEN - Op de Burgemeester van der Postlaan in Leusden is zondagmiddag rond 13:45 uur een ongeval gebeurd. Een brommer rijder raakte gewond na ren ongeval met een auto. De schade is aanzienlijk. Het ongeval gebeurde op de kruising met de Hamersveldseweg.

Volgens buurtbewoners gebeuren er op de kruising vaker ongelukken. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht.

Foto's : W. Harthoorn