Busverkeer Houten verstoord door ongeval

HOUTEN - Door een ongeluk op de Molenzoom is het busverkeer in Houten rond het middaguur ontregeld. Op de kruising ter hoogte van de Standerdmolen kwam een scooterrijder hard ten val na een botsing met een auto. Omstanders hebben eerste hulp geboden en het slachtoffers met dekens geprobeerd warm te houden.

Door het ongeluk werd het verkeer in beide richtingen belemmerd. Personenauto's konden nog gebruik maken van de smalle parallelwegen, maar voor busverkeer was dat vanwege de omvang van de bus geen optie. Lijnen 43, 44, 47 en 48 hadden daar last van en konden niet bij station Houten komen. Inmiddels wordt de weg weer vrijgemaakt en kunnen de bussen na een klein uur weer gaan rijden.

Het ongeluk gebeurde op een kruising waar een fietspad de autoweg kruist. Fietsers en scooters hebben daar voorrang. Vermoedelijk werd de scooterrijder over het hoofd gezien door de automobilist. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. (Foto: Koen Laureij)