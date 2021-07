Cafetaria brandt uit in De Meern

DE MEERN - Cafetaria Fast & Fresh aan het Strijkviertel in De Meern is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de snackbar volledig uitbrandde.

Brandweerlieden troffen naast de brandlocatie jerrycans en een luciferdoosje aan. De politie vermoedt daarom dat er sprake is van brandstichting en gaat nader onderzoek doen. De omgeving is afgezet en er is een plaats delict gemaakt. De recherche is geïnformeerd en zal de brand later onderzoeken.

De brandweer heeft de brand geblust en gecontroleerd of gasflessen in de cafetaria voor gevaar zorgden. Dat bleek niet het geval. Inmiddels kan de brandweer weer inpakken. (Foto's: Koen Laureij)