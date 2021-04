Canta op zijn kop in sloot na ongeluk in Benschop

BENSCHOP - Op de Benedeneind Zuidzijde in Benschop is vannacht rond 1:50 uur een botsing ontstaan tussen een personenauto en een Canta scootmobiel. De Canta kwam ondersteboven in het water terecht. Twee inzittenden raakten gewond en zijn met hulp van omstanders uit het voertuig gehaald. Ambulances hebben de slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd.

Brandweerduikers hebben de sloot in de omgeving van het voertuig doorzocht om uit te sluiten dat er meer slachtoffers waren. Dat bleek niet het geval.

Volgens de politie ter plaatse ontstond de aanrijding mogelijk doordat een automobilist onverwachts de weg op draaide vanaf een woonerf. De politie hoort getuigen en doet onderzoek naar de exacte toedracht. Op de weg liggen veel glasscherven. Ook staat een andere Canta in het onderzoeksgebied, maar die blijkt niet bij het ongeval betrokken.

Aanvankelijk werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon voor de landing worden afgemeld. De politie zegt dat de gewonden niet in levensgevaar zijn. Er zijn geen aanhoudingen verricht. (Foto's: Koen Laureij)