Chauffeur bekneld in cabine ongeval A27 Meerkerk

HOUTEN - De A27 richting Utrecht bij Meerkerk is vannacht afgesloten geweest door een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Mogelijk botste de vrachtwagen op een container die van een andere vrachtwagen was gevallen. Hulpdiensten zijn lange tijd bezig geweest om de chauffeur te bevrijden.

Het ongeluk gebeurde rond 3:09 uur vlak na de oprit van het tankstation Blommendaal. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter landde op de snelweg. De chauffeur zat volgens de Veiligheidsregio Utrecht bekneld met zijn been. De brandweer heeft hem samen met de ambulancedienst uit de cabine gehaald. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie is bezig met uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het lijkt erop dat de vrachtwagen op een container is gebotst die van een andere vrachtwagen afkomstig is. De A27 is tot in de vroege ochtend afgesloten.

Foto's Koen Laureij