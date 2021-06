Cirkelende politieheli roept vragen op in Houten

HOUTEN - Een cirkelende en uiteindelijk landende politiehelikopter heeft inwoners in Houten weer op scherp gezet. De helikopter cirkelde langere tijd boven de wijk de Weide en de Sloot. Ook op de grond reed de politie rond en groepjes jongeren werden staande gehouden.

Aanleiding bleek een melding van brandstichting en de helikopter kon van bovenaf goed zien waar zich groepen jongeren ophielden. Het brandje bleek volgens de politie uiteindelijk mee te vallen en er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel zijn meerdere jongeren gecontroleerd.



Na enige tijd landde de politiehelikopter bij speelbos Nieuw-Wulven, waarschijnlijk om te controleren of het gestichte brandje daadwerkelijk uit was. Na een kwartier is de helikopter weer opgestegen en doorgegaan met de avonddienst. (Foto's: Koen Laureij)