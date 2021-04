Corona-traumahelikopter' landt in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - De traumahelikopter die wordt ingezet voor het transport van coronapatienten is zojuist bij het St. Antonius in Nieuwegein geland om een patient op te halen. Het is nog niet duidelijk waar de helikopter de patient naar toe moet brengen.

De helikopter vliegt onder de naam Lifeliner5 en komt uit Leeuwarden. Tijdens de landing en het opstijgen zetten boa's van de gemeente de naastgelegen autoweg en fietspad af voor de veiligheid. (Foto's: Koen Laureij)