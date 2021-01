Regen van coronaboetes bij Mac Donalds Huis ter Heide

HUIS TER HEIDE - Zaterdagavond zijn er meerdere boetes uitgedeeld voor de corona overtreding (groepsvorming) bij de MC Donalds in Huis Ter Heide. Het lijkt vooral onder de jongeren in het weekend een uitje te zijn om in volle auto's eten te halen en te gaan hangen. Ondanks meerdere waarschuwingen, in de afgelopen weken, werden er nu boetes uitgedeeld.

Samen sterk, hou je aajnde regels. Des te eerder wordt alles weer 'normaal'.