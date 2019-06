Daken ingestort bij bedrijven door noodweer Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Enorme regenval heeft woensdagavond voor grote schade gezorgd in Nieuwegein. Bij diverse bedrijven konden daken de grote hoeveelheid water niet aan. Daken hebben het begeven en veel bedrijven stonden blank. De brandweer heeft veel complexe meldingen te verwerken gekregen.

De schade in en aan de panden is groot. De laatste dagen zorgen vergelijkbare buien voor veel overlast en schade in het land.

