Derde dag van zoekactie naar vermist persoon in De Meern

DE MEERN - In de recreatieplas bij Strijkviertel in De Meern wordt vandaag opnieuw gezocht naar een vermist persoon. Het is de derde dag dat wordt gezocht in de plas.

Maandagavond werden bij de plas kledingstukken en een fiets aangetroffen. De politie is meteen onderzoek gestart en zocht onder andere met een politiehelikopter en brandweerduikers. Dinsdag werd de plas met een sonarboot doorzocht, maar ook dat leverde niets op.

Wel werd dinsdag duidelijk dat er een persoon wordt vermist. Volgens de politie zijn de gevonden kledingstukken aan deze persoon te linken, maar de politie kan niet met zekerheid zeggen of de persoon het water in is gegaan. De zoekactie wordt daarom uitgebreid met speurhonden en een dregteam, waarmee de bodem van de plas kan worden doorzocht.

Rond de plas staan zwarte schermen om het zicht op het onderzoek te ontnemen. De recreatieplas is afgesloten, zolang het onderzoek duurt. (Koen Laureij)