Dode bij ongeval met auto vs trein in Leerdam

LEERDAM - In Leerdam is op de Koenderseweg een auto met een trein in botsing gekomen. De politie meldt dat in ieder geval één persoon om het leven is gekomen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Het treinverkeer ligt voorlopig stil.

De brandweer heeft ter plaatse schermen geplaatst om het zicht voor de passanten te ontnemen. Na onderzoek zal de auto in samenwerking met Prorail Incidentenbestrijding worden weggehaald.

Foto's Koen Laureij