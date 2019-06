Dode bij schietincident Kanaalstraat Utrecht

UTRECHT - Donderdagavond 30 mei is in de Kanaalstraat een 44-jarige man uit Utrecht doodgeschoten. De politie is op zoek naar de dader. Getuigen worden gevraagd hun informatie te delen.

Rond 21.20 uur kreeg de politie melding dat er geschoten was in de Kanaalstraat ter hoogte van de Balistraat. Agenten troffen een zwaargewonde man aan, die zij geprobeerd hebben te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. De dader is gevlucht. Het schietincident leidde tot grootschalige inzet van hulpdiensten: zo is er een helikopter ingezet op zoek naar de dader en is er forensisch en buurtonderzoek gedaan.

De recherche onderzoekt de toedracht van het schietincident. Onderdeel van dit onderzoek is de vraag of er verband is met twee schietincidenten eerder deze week in de wijk, waarbij twee panden zijn beschoten. Op dit moment in het onderzoek is een dergelijk verband niet gevonden. Ook zijn er geen verbanden gevonden met eerdere liquidaties; dit onderzoek wordt nog voortgezet. Het slachtoffer had eerder op de dag ruzie met een andere man op de Sumatrastraat. Agenten hebben de twee toen uit elkaar gehaald en identiteitsgegevens genoteerd. Of het schietincident hiermee te maken heeft, wordt onderzocht.

Getuigen hebben het volgende signalement van de schutter gegeven:

Man van tussen de 20 en 30 jaar oud met een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft een tenger tot normaal postuur en heeft zwart- niet al te kort- haar. Hij droeg een donkerblauwe trainingsbroek en een donkergroen vest (of sweater) met een capuchon. Zijn sportschoenen hebben witte delen. De man vertrok lopend.

Getuigen, en mensen die meer weten over dit schietincident, worden gevraagd om hun informatie te delen via de wijkagent, op het politiebureau, of telefonisch via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.