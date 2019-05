Dode bij woningbrand in Soest

SOEST - Aan de Kerkstraat in Soest werd vanmorgen een brand ontdekt in een woonhuis. Alerte buurtbewoners merkte rookontwikkeling op en alarmeerde de brandweer. In de woning trof de brandweer het levenloze lichaam aan van vermoedelijk de bewoner/bewoonster.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart. Later zal meer duidelijkheid komen over de oorzaak.

(Foto's: Caspar Huurdeman)