ZEIST - Aan de Vestdijklaan in Zeist is vanmorgen een dode man aangetroffen in een woning. Het zou gaan om de bewoner, een man van nabij de 70 jaar.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de inbraak afgelopen nacht in de woning en de dood van de man.

Later meer...

Foto's Menno Bausch