Dodelijk incident Jan Wolkerssingel in Utrecht

UTRECHT - n de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 november vond een incident met dodelijke afloop plaats op de Jan Wolkerssingel, één verdachte is aangehouden.

Rond middernacht kreeg de politie melding van een incident. Het 25-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en daar komen te overlijden. Een 24-jarige man uit Utrecht is direct aangehouden.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen, en mensen die meer weten hierover, om contact op te nemen via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.