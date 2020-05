Dodelijk ongeval N229 bij Werkhoven

WERKHOVEN - Op de N229 bij Werkhoven is een ernstige frontale aanrijding gebeurd. Een persoon is daarbij om het leven gekomen, een andere raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is in beide richtingen afgesloten voor het sporenonderzoek.

Bij het ongeluk waren een pickup auto met trailer en een personenauto betrokken. De inzittende van de personenauto overleed ter plekke. Hulpdiensten hebben een laken over de auto gelegd.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een rustplaats langs de N-weg. Op de weg liggen brokstukken van de betrokken voertuigen verspreidt. (Foto's: Koen Laureij)