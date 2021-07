Dodelijk ongeval op A28 De Bilt, weg dicht

DE BILT - De A28 bij de Bilt is in de richting van Utrecht afgesloten na een ernstig ongeval. Een auto botste hard achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de auto is ter plekke overleden.

De vrachtwagenchauffeur dacht aanvankelijk dat hij een klapband had en stuurde zijn vrachtwagen naar de vluchtstrook. Pas toen hij daar stilstond zag hij dat er een auto onder de trailer vast zat. Op het asfalt zijn de sporen van het ongeluk goed te zien.

Onduidelijk is nog wat er precies is misgegaan. Prioriteit bij de politie ligt vooral bij het achterhalen van de identiteit van het slachtoffer. De auto staat op naam van een bedrijf, maar wie de bestuurder is kan nog niet worden vastgesteld omdat geen identificatiebewijs is gevonden.

De weg zal nog uren afgesloten zijn. De politie moet onderzoek doen, de auto moet onder de vrachtwagen vandaan gehaald worden en de weg moet worden schoongemaakt. Tot hoe laat dat precies gaat duren is nog onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)