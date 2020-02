Dodelijk slachtoffer bij brand in woning Vianen

VIANEN - De brandweerkorpsen van Vianen en Hagestein werden vanmorgen gealarmeerd voor een binnenbrand in een woning aan de Buizerdlaan. Buren vermoedde dat er nog iemand in de woning aanwezig moest zijn.

De brandweer had de brand snel onder controle en trof even later het lichaam asn van vermoedelijk de bewoner. De hulpdiensten konden helaas niets meer doen.

De politie zal onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.

We wensen betrokkenen en nabestaanden sterkte toe.

Foto's Koen Laureij