Donderdag was een stormachtig dagje

REGIO - Afgelopen donderdag was het onstuimig. De brandweer moest in de regio meermaals in actie komen om omgewaaide bomen weg te zagen en losliggende daken veilig te stellen.

De brandweer van Den Dolder was uren druk in Lage Vuursche waar meerdere bomen de toegangen naar het dorp blokkeerden.

In Houten moest een dakrand veilig worden gesteld.

Er zijn zover bekend geen gewonden gevallen.

Foto's Caspar Huurdeman & Koen Laureij