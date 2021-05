Drie aanhoudingen bij steekincident in Utrecht

UTRECHT - Politieagenten hielden woensdag 5 mei omstreeks 18.30 uur op de Mineuslaan nabij het Jaarbeurs drie minderjarige verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident eerder op de middag. Hierbij raakte een 18-jarige inwoner uit Nieuwegein zwaargewond.

Omstreeks 18.00 uur die middag ontstond nabij Utrecht CS een incident waarbij een 18-jarige man uit Nieuwegein met vermoedelijk een mes werd gestoken. Op het moment van het incident was er vrij veel publiek aanwezig. Het incident zorgde korte tijd voor enig tumult. In dat tumult wisten de drie betrokken personen aanvankelijk te ontkomen. Doordat politieagenten snel ter plaatste waren, konden de drie verdachten snel worden achterhaald. Het drietal was eerder die dag al door de politie gecontroleerd. Zij konden korte tijd later worden aangehouden op de Mineauslaan. De drie verdachten in de leeftijd van 15 jaar zijn afkomstig uit Vianen en Benschop. Zijj zijn ingesloten voor nader verhoor.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en werd direct geopereerd. Hij is buiten levensgevaar. De directe aanleiding van het incident is nog niet bekend.