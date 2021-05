Drie gewonden bij nachtelijk ongeval in Houten

HOUTEN - Op het Hofstadpad in Houten is zondagnacht een ernstig ongeluk gebeurd. Een scooterrijder en twee dames op een fiets kwamen met elkaar in botsing waarna een harde valpartij volgde. Op de fiets zaten twee meisjes die allebei gewond raakte. Ook de scooterrijder raakte gewond. De drie slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Een arts werd per traumahelikopter ingevlogen om medische hulp te verlenen. De helikopter landde bij de Schalkwijksebrug. De slachtoffers zijn enige tijd ter plaatse behandeld en daarna met een brancard de ambulance in gereden en naar het ziekenhuis vervoerd.



Het Hofstadpad betreft het fietspad tussen Houten Castellum en de Schalkwijksebrug. Het ongeluk gebeurde vlakbij een T-splitsing tussen twee fietspaden. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt het ongeluk.

Foto's Koen Laureij