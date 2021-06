Drie verdachten gepakt na overval in Baarn

BAARN - Een politiehelikopter, agenten op straat én de hulp van zeer betrokken buurtbewoners zorgden zaterdag 5 juni om 16.25 uur ervoor dat drie brutale zonnebrildieven in de boeien konden worden geslagen. Het drietal had bij een opticien aan de Laanstraat drie dure merkzonnebrillen mee, maar hadden niet gerekend op de snelheid van agenten op straat en zoals gezegd zeer betrokken buurtbewoners die dit niet lieten gebeuren.

Omstreeks 16.15 uur betrad het drietal de winkel aan de Laanstraat. Zij zochten drie dure merk zonnebrillen uit en lieten zich adviseren over de brillen. Op enig moment renden ze alle drie met ieder een dure zonnebril op de winkel uit. De 34-jarige eigenaar van de winkel rende direct achter de drie mannen aan, maar zij waren al snel uit het zicht verdwenen. Daarop belde de gedupeerde ondernemer direct 112 en gaf aan de meldkamer het signalement van de drie verdachten door. Omdat de politie uitging van een overval, werden alle beschikbare politie-eenheden naar de locatie gedirigeerd. Een politiehelikopter vloog mee en had vanuit de lucht goed zicht om de directe omgeving. Mede dankzij zeer alert reagerende buurtbewoners, die agenten aanwijzingen gaven, konden al snel twee verdachten in de directe omgeving worden aangehouden. Ook de derde werd in een wegrijdende auto gespot en ook aangehouden.



De drie verdachten, in de leeftijd van 18, 19 en 22 en afkomstig uit Amsterdam, Zaandam en Oostzaan werden ingesloten en zitten nog steeds vast. De weggenomen brillen werden bij de verdachten aangetroffen. De politie prijst het zeer actieve en bereidwillige publiek. ’Mede dankzij hun optreden wisten zij te voorkomen dat de brutale zonnebrildieven met hun buit konden wegkomen.’ (Foto's: Caspar Huurdeman)