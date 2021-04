Drie woninginbrekers in Bunnik aangehouden

BUNNIK - Op zondag 4 april probeerden drie verdachten rond 16.00 uur in te breken in een huis aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik. Een 18-jarige vrouw zonder vaste woon- en verblijfplaats en twee 17-jarige jongens uit Nieuwegein zijn korte tijd later aangehouden.

Een alerte getuige toonde de politie een foto waarop twee van de drie verdachten goed te zien waren. De politie ging met dat signalement op zoek in de buurt en spotte de drie verdachten bij treinstation Bunnik. Het drietal werd daar meteen aangehouden.

De politie heeft de zaak in onderzoek.