Drugs en gestolen goederen in opslagboxen Utrecht

UTRECHT - Op maandag 24 juni werden in verschillende opslagboxen bij de Locomotiefstraat onder andere drugs en gestolen spullen aangetroffen. De politie is bezig met het onderzoek en er is nog niemand aangehouden.

De opslagboxen werden gecontroleerd door de gemeente in het kader van een bestuurlijke controle. Deze was gericht op de inhoud die bedoeld was voor bedrijfsmatige inrichting. Bij het openen van de boxen werden echter spullen aangetroffen die vermoedelijk afkomstig waren van strafbare feiten. Zo werden er gestolen fietsen en verschillende soorten hard- en softdrugs gevonden. Vandaag, dinsdag 25 juni, zijn er bij het onderzoek tevens explosieven aangetroffen in de containers. Deze zijn veilig gesteld en onschadelijk gemaakt.

De politie onderzoekt deze ondermijningszaak en vraagt mensen die meer weten over deze zaak of de verdachten zich te melden bij de recherche in Utrecht. U kunt bellen met 0900-8844. Als u zich liever anoniem meldt kunt u dat doen via 0800-7000.



Ondermijning is een maatschappelijk probleem. De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, de bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken en de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, de bedreiging van de burgemeester, of de dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Gemeenten, bedrijven, waterschappen, politie, brancheorganisaties en ja, ook de buren kunnen iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. (Foto's; Menno Bausch)