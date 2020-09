Drugsdealers aangehouden bij actie Amsterdamsestraatweg Utrecht

UTRECHT - Maandag 21 september heeft de politie in samenwerking met cameratoezicht een drugsactie gehouden op de Amsterdamsestraatweg. Er werden meerdere aanhoudingen verricht, waaronder twee drugsdealers.

Vanwege meerdere (anonieme) meldingen over drugsdealen en klachten van de bewoners werd er door de politie een drugsactie op touw gezet. Dit resulteerde in meerdere aanhoudingen van kopers en van twee dealers. Eén van deze mannen, een 51-jarige man zonder bekende woonplaats, had meer dan 50 bolletjes vermoedelijk cocaïne en heroïne bij zich en een flinke som geld. De andere man, een 21- jarige man uit Utrecht, had meer dan 20 bolletjes vermoedelijk cocaïne bij zich en een flink geldbedrag. Van beide mannen werden de drugs en het geld inbeslaggenomen. Zij zitten beiden vast.



De politie kan dit niet zonder uw hulp! Drugsdeals kunt u melden bij de politie, anoniem melden kan ook. Meld verdachte situaties dus bij uw wijkagent, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Samen bestrijden we drugscriminaliteit! (Foto: Politie Utrecht)