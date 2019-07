Drugslab en hennepkwekerij in Harmelen

HARMELEN - Naar aanleiding van anonieme meldingen is er dinsdag 2 juli onderzoek gedaan op een terrein met diverse loodsen aan de Heldamweg in Harmelen. Daar werden een drugslab, twee hennepkwekerijen en 24 vaten met chemicaliƫn die worden gebruikt voor het vervaardigen van drugs aangetroffen. Een 57-jarige man uit de gemeente Woerden is aangehouden.

Het drugslab was volledig ingericht en is inmiddels ontmanteld. Er zijn geen eindproducten aangetroffen. In een van de twee aangetroffen kwekerijen werd daadwerkelijk gekweekt en daar werden 460 planten aangetroffen. Ook de kwekerijen zijn ontmanteld. De 24 vaten chemicaliƫn zijn afgevoerd en worden vernietigd door gespecialiseerd bedrijf.

Het onderzoek wordt voortgezet. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. (Foto's: Koen Laureij)