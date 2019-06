Drugslab Nieuwegein wordt ontruimd

NIEUWEGEIN - Vrijdag 21 juni rond 09:00 uur startte de politie een doorzoeking in een bedrijfspand aan de Kruyderlaan in Nieuwegein in het kader van een lopend onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. Hierbij werd een drugslab aangetroffen.

Bij de politie waren signalen binnengekomen dat er bij het bedrijf strafbare feiten plaats zouden vinden. De politie-eenheden werden bij de doorzoeking ondersteund door een arrestatieteam van de politie, het Landelijk Team Forensische Opsporing van de Landelijke Eenheid en specialisten van Defensie.

In het pand werd een drugslab aangetroffen. De installaties worden ontmanteld en de chemicaliën worden door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie doet verder onderzoek. Er is geen gevaar voor omwonenden.

De politie neemt signalen van ondermijning serieus en zet hierbij zo nodig verschillende specialismen in.

De overheid heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. We noemen het ‘ondermijning’ omdat het onze rechtsstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Het is belangrijk dat de overheid één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit.

Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij de politie of gemeente. (Foto's: Koen Laureij)