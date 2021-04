Drugsvangst woning Van Brammendreef Utrecht

UTRECHT - Dinsdag 13 april heeft de politie een grote hoeveelheid drugs en geld gevonden in een woning aan de Van Brammendreef.

Rond 02.00 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke woninginbraak in de woning. Agenten gingen erheen en toen zij in de woning keken of er nog inbrekers aanwezig waren, zagen zij tassen met pakketten drugs erin. Een 34-jarige man uit Utrecht die aanwezig was, werd aangehouden. Er is direct een beveiligingseenheid ingeschakeld om de woning met inhoud te beveiligen. Er is uitgebreid zoeking gedaan in de woning, waarbij een grote hoeveelheid verdovende middelen en een grote hoeveel contant geld werd gevonden. Deze zijn in beslag genomen. De burgemeester heeft besloten de woning met spoed te sluiten.





De recherche heeft de zaak in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.