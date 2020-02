Duikers redden dame uit water Amsterdam-Rijnkanaal

UTRECHT - Op zondagmiddag werd rond 14.00 uur de brandweer opgeroepen voor een dienstverlening op de Prins Clausbrug in Utrecht. Ter plaatse bleek er een verwarde dame op de brug te staan die wilde springen. De dame sprong ook in het water waarop duikers van de brandweer direct te water zijn gegaan. De dame kon door brandweerduikers veilig naar wal worden gebracht. De dame is overgedragen aan de ambulancedienst en zal de zorg ontvangen die nodig is.

Foto's Ymke fotografie