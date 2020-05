Duikers zoeken uren naar vermiste man in water Tull en 'T Waal

TULL EN 'T WAAL - De zoekactie die gisteravond in een recreatieplas in Tull en 't Waal werd gestart is vanmorgen hervat. Vanwege de donkerte werd gisteravond rond 22:30 uur besloten de zoekactie te staken. Vanmorgen is de politie samen met Rijkswaterstaat verder gegaan met zoeken.

Gisteravond kregen hulpdiensten rond 20:30 uur de melding dat een man het water in was gegaan en dat hij niet meer boven water kwam. Een grote reddingsoperatie werd opgang gebracht waarbij onder andere een politiehelikopter en brandweerduikers werden ingezet. De zoekactie leverde gisteravond niets op.

Foto's Koen Laureij