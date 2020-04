Duitse traumahelikopter brengt patient naar Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Al enkele weken vliegen Nederlandse traumahelikopters coronapatienten van en naar ziekenhuizen om de IC capaciteit zo goed mogelijk te verdelen. Ook naar Duitse ziekenhuizen is regelmatig gevlogen. Vandaag is de situatie andersom; een Duitse traumahelikopter bracht een coronapatient naar Nieuwegein.

Eerder werd een patient met een Nederlandse traumahelikopter bij het Antonius ziekenhuis opgehaald en naar het ziekenhuis in het Duitse Munster gevlogen. Vanwege privacyredenen mag niet worden gezegd of het om dezelfde patient gaat en of het een Nederlandse patient betreft.

Vorige keer ontstond een flink opstopping omdat een naastgelegen fietspad werd afgesloten. De gemeente heeft nu een ruimere afzetting gemaakt, zodat fietsers moeten omrijden en niet stil gaan staan. (Foto's: Koen Laureij)