Echtpaar gered uit te water geraakte auto in Houten

HOUTEN - De brandweer heeft in Houten twee mensen uit een te water geraakte auto gered. De twee inzittenden konden op eigen kracht naar de ambulance lopen en werden daar opgewarmd. Beiden zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis vervoerd.



De Heemsteedseweg is een smal weggetje in het buitengebied. Het echtpaar kwam bij restaurant Kasteel Heemstede vandaan. De bestuurder draaide de donkere Heemsteedseweg op, maar raakte daarbij van de weg. De auto gleed het water in en het echtpaar kon er niet zelf uitkomen.

Twee brandweermannen zijn met speciale pakken het water ingegaan om de twee inzittenden uit de auto te halen. De ambulancedienst kon het daarna van hen overnemen. (Foto's: Koen Laureij)