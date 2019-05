Ernstig ongeval op Parallelweg Odijk

ODIJK - Op de Parallelweg van de N229 bij Odijk zijn vanmorgen twee personen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. In ieder geval een van hen zat op een fiets.

De weg is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Vooral fietsers richting Utrecht hebben daar last van. De politie zorgt ervoor dat de busbaan op de N229 vrij blijft, zodat fietsers over die baan langs het ongeval kunnen. Op de N229 rijdt het verkeer langzaam, omdat de hulpdiensten daarop geparkeerd staan.

Voor het ongeval werden drie ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De traumaheli kon worden afgemeld. (Foto's: Koen Laureij)