Explosief aangetroffen bij woning in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Op de Hertenweide in Nieuwegein is vanmorgen mogelijk een explosief aangetroffen in de omgeving van een woning. De politie is bezig met onderzoek. Afgelopen nacht vloog al ruim drie kwartier een politiehelikopter boven deze wijk Batau Noord. Kort daarvoor met een plofkraak bij de Coolblue in Utrecht gepleegd. Of er een verband is tussen deze meldingen is nog onduidelijk.

De recherche heeft een kledingstuk veiliggesteld die over een prullenbak in de omgeving was gehangen. Ook sokken die op de grond lagen zijn meegenomen voor onderzoek.

Een woordvoerder van SBO Evenaar, een school voor speciaal onderwijs die in de buurt ligt, zegt dat ze het verzoek van de politie hebben binnengekregen om binnen te blijven. Ook een ROC heeft dat verzoek gekregen. (Foto's: Koen Laureij)