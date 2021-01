Felle binnenbrand bij internaat Houten

HOUTEN - In een woning van Stichting de Rading op de Prins Bernardweg in Houten is zaterdag in de vroege ochtend brand uitgebroken in een kamer. Bewoners van de woning konden de woning op tijd verlaten en zijn aan de overkant opgevangen. Wat er precies in brand stond kon de brandweer nog niet zeggen. Er kwam veel rook vrij bij de brand.

De brandweer heeft een ruit ingeslagen waarna de vlammen konden worden geblust. De rook had zich in de hele woning verspreid. Daarom is de woning goed geventileerd. Onduidelijk is nog hoe de brand kon ontstaan en of de woning vandaag weer bewoonbaar is.

Stichting de Rading verleent specialistische jeugdhulp aan gezinnen waar complexe opvoedingsproblemen spelen.

Foto's Koen Laureij