Fietser geschept in Leusden

LEUSDEN - Zaterdagmiddag heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de Leusbroekerweg in Leusden.

Een automobilist haalde een fietser in op de weg en daarbij ontstond een aanrijding. In eerste instantie werd een traumahelikopter gealarmeerd, maar die werd later gecanceld. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval en onderzoek van de VOA afgesloten voor verkeer. (Foto's: Kees van Kooten)