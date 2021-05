Fietser gewond bij botsing met auto De Bilt

DE BILT - Op de Soestdijkseweg-Zuid in De Bilt is op de kruising met de Holle Bilt een forse aanrijding geweest tussen een auto en een fietser. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder is volgens procedure door de politie meegenomen voor verhoor.



De traumahelikopter zette de landing in bij het ongeluk, maar kon op het laatste moment worden afgemeld. De ambulance stond namelijk al klaar voor vertrek en heeft het slachtoffer naar het UMC Utrecht vervoerd.



De politie doet onderzoek naar de aanrijding. De voorruit van de auto is ernstig beschadigd. De fiets van het slachtoffer ligt in de berm. (Foto's; Koen Laureij)