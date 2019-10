HOUTEN - Op een fietspad in Houten is zaterdagmorgen een fietser gevallen. Het slachtoffer kwam lelijk terecht en is zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om een arts te brengen.

Het fietspad aan het Beukenhout werd korte tijd afgezet door de politie om de hulpdiensten de ruimte te geven. (Foto's: Koen Laureij)