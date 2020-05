Fietser zwaargewond bij aanrijding in Baarn

BAARN - In Baarn is woensdagmiddag een fietsster geschept door een containerwagen. Het slachtoffer is zwaargewond.



Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats op de Hilversumsestraatweg. Een trauma-arts werd per helikoper ingevlogen. De fietsster is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Foto's Caspar Huurdeman