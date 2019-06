Fietser zwaargewond bij aanrijding Kanaleneiland

UTRECHT - Bij een ongeval op het 5 Meiplein in Utrecht is vanmiddag een 51-jarige fietser vanmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto. Vanwege de ernst van de verwondingen van de Utrechter landde ook een traumahelikopter in de nabije omgeving om medische bijstand te leveren.



Een betrokken 21-jarige automobiliste kwam met de schrik vrij.

De politie zette de omgeving van het ongeluk af en deed onderzoek. De politie hoopt dat getuigen van het ongeluk zich bij hen melden.



Foto's Koen Laureij