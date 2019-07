Flatbrand Schermerslaan in Zeist

ZEIST - Maandagmiddag even voor 17.00 uur brak er een brand uit in de oude zusterflat aan de Schermerslaan in Zeist.

De brandweer schaalde op naar middelbrand. Bij aankomst stonden de meeste bewoners van de flat al buiten. De brandweer had de brand op de derde verdieping snel onder controle, toch is de schade aanzienlijk. Salvage komt ter plaatse voor afhandeling van de schade. De oorzaak is onbekend.



De brandweer zal metingen doen in de flat om te kijken of en wanneer de mensen weer naar binnen mogen. (Foto's: Menno Bausch)